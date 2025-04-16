Bursa'da dehşet: Bir çift, kimlik sorgusunda mahalle bekçisini bıçakladı!

Bursa’da kimlik sorgusundan kaçmak isteyen çift, mahalle bekçisini sırtından bıçakladı. Bekçi hastaneye kaldırılırken, şüpheli çift yakalandı.

Bursa'da dehşet: Bir çift, kimlik sorgusunda mahalle bekçisini bıçakladı!
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DHA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:56

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda saat 01.30 sıralarında, mahalle bekçilerinin yaptığı sorguda, belirttiği kimlik bilgileri ile UYAP sistemindeki kayıtları uyuşmayan Kadem-Dilek T. çifti kaçmak istedi.

BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Çift, çıkan arbedede bekçilerden birini sırtından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bekçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli çift kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bekçi #silah

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