Bursa'da dehşet: Bir çift, kimlik sorgusunda mahalle bekçisini bıçakladı!
Bursa’da kimlik sorgusundan kaçmak isteyen çift, mahalle bekçisini sırtından bıçakladı. Bekçi hastaneye kaldırılırken, şüpheli çift yakalandı.
Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda saat 01.30 sıralarında, mahalle bekçilerinin yaptığı sorguda, belirttiği kimlik bilgileri ile UYAP sistemindeki kayıtları uyuşmayan Kadem-Dilek T. çifti kaçmak istedi.
BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
Çift, çıkan arbedede bekçilerden birini sırtından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bekçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli çift kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti
- Sinem Dedetaş’tan net açıklama!
- Yeni rapor AKP dönemini işaret etti
- CHP birinci, yurttaş İmamoğlu’nu istiyor!
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- Opet çalışanı Atatürk'e küfretti: Açıklama geldi