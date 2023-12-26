Arkadaşını ziyaret için gittiği fabrikada asansör boşluğuna düştü!
İnegöl'de bulunan bir fabrikada asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde B.K. (17), arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokağı'nda faaliyet gösteren fabrikaya geldi.
Fabrikada, fark edemediği ikinci kat seviyesindeki asansör boşluğundan düşen B.K., yaralandı.
DURUMU AĞIR!
Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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