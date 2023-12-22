Montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşerek hayatını kaybetti!
Çerkezköy'de Şeref Çolaker, dengesini kaybedip 4'üncü kattan, montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; binada montaj yapan Şeref Çolaker (33), dengesini kaybedip 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Durumu görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME SÜRÜYOR!
Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çıkardığı Çolaker, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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