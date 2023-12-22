Yine KYK yurdu... Öğrencilerin kullandığı asansör düştü!
Barınamıyoruz Hareketi, İstanbul'da Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan asansörün üst üste iki kez düştüğünü ve içeriden bulunan öğrencilerin fenalaştığını duyurdu.
Aydın'da KYK'ye bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin etkileri sürerken, bir yurtta daha faciadan dönüldü.
Barınamıyoruz Hareketi, İstanbul'da bulunan Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansörün iki defa düştüğünü ve asansördeki öğrencilerin fenalaştığını aktardı.
"SORUNLARI KAPATMAYIN, ÇÖZÜN"
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabının da etiketlenerek yapıldığı paylaşımda, şu çağrıda bulunuldu:
"Bir KYK'da daha asansör düştü! Cevizlibağ Atatürk KYK Yurdu'nda asansör önce 7. kattan 4. kata bir süre sonra -1. kata düştü. İçinde bulunan arkadaşlarımız fenalaştı. Yurt müdürlüğü ise ihmallerini gizlemeye çalışıyor. Sorunları kapatmayın, çözün."
Bir KYK'da daha asansör düştü!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 21, 2023
Cevizlibağ Atatürk KYK Yurdu'nda asansör önce 7. kattan 4. kata bir süre sonra -1. kata düştü. İçinde bulunan arkadaşlarımız fenalaştı.
Yurt müdürlüğü ise ihmallerini gizlemeye çalışıyor. Sorunları kapatmayın, çözün @GSB_KYGM. pic.twitter.com/o6HvzWtKCm
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