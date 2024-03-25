Arkadaşının motosikletini şaka için çaldığını söyledi: Sahibi 'tanımıyorum' dedi

Adana'da 'şaka' hırsızlığı yaşandı. Şüphelilerden Mehmet Ç. çocukluk arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Mehmet K.'nin motosikletini şaka yapmak için çaldığını ancak polis ekiplerini görünce bırakıp kaçtığını iddia etti. Mehmet K. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:16
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda yaşanan 4 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp, çaldıklarını saptadı.

Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Mehmet Ç. (23), Osman U. (33), Mustafa Kemal G. (23) ve Özcan Ç.’yi (20), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

12 Mart gecesi Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan Mehmet K.’nin motosikletini çalan Mehmet Ç., sorgusunda olayı şaka amaçlı yaptığını söyledi. Mehmet K.’nin çocukluk arkadaşı olduğunu öne süren Mehmet Ç., “Olaydan birkaç gün önce Mehmet, motosikletinin kimsenin çalamayacağını söylemiş. Ben de şaka amacıyla motosikletini çaldım. Olay yerinden birkaç sokak ileride polis aracının tepe lambasını görünce, korktum ve bırakıp kaçtım” dedi. Motosikletin sahibi Mehmet K. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., ve Özcan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Osman U. ve Mehmet Kemal G. tutuklandı. Mehmet Ç.’nin çaldığı motosiklet ise sahibine teslim edildi. 


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