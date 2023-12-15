Parkta otururken, tüfekle kendini vurdu!
Afyonkarahisar'da parkta elinde tüfekle oturan şahıs silahın bir anda ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.
Afyonkarahisar'da Kanlıca Mahallesi Şehit Murat Uyar Caddesi'ndeki bir parkta oturan M.Ö. adlı şahsın elindeki tüfek, bir anda ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar M.Ö.’nün ayağına isabet etti. M.Ö., ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gece saatlerinde taburcu edilen M.Ö., emniyetteki ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını belirterek, kimseden şikâyetçi olmadığını belirtti.
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