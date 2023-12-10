Tabancasını temizlerken kendini vurdu

Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:51

Güncelleme: 10.12.2023 - 11:51

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 11'inci Sokaktaki tek katlı evde, saat 10.30 sıralarında İbrahim Ö'nün temizlediği tabancası birden ateş aldı.

Elinden yaralanan İbrahim Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.