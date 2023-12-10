Tabancasını temizlerken kendini vurdu
Kayseri'de İbrahim Ö. (54), temizlediği tabancasının ateş almasıyla elinden yaralandı.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 11'inci Sokaktaki tek katlı evde, saat 10.30 sıralarında İbrahim Ö'nün temizlediği tabancası birden ateş aldı.
Elinden yaralanan İbrahim Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan İYİ Parti'nin adayı yaparsa...'
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Bahçeli'den sert sözler
- Saffet Sancaklı’nın partiden istifası istendi!
- Sancaklı MHP'den istifa etti!
- Nefes kesen mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu!
- 47 milyon kökün 39 milyonu İstanbul'a gönderiliyor...
- 'Cumhuriyet düşmanı, ağalık yanlısı, hilafetçi...'
- Patronlar satıyor!
- Bize ‘intihar etti’ dediler...