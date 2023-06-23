Arkadaşlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara’da alkol aldığı iddia edilen arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Keçiören ilçesi Şenyuva Mahallesi 1011. Sokak’taki baraka tipi bir evde, gece 01.00 sıralarında; Erdi S. (35), Ertuğrul K. (25) ve Murat G. evde alkollü içki içmeye başladı.
Arkadaşlar arasında gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ertuğrul K., yanındaki silahla Erdi S.’yi başından, Murat G.’yi ise ayağından vurdu.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Erdi S.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hastaneye kaldırılan Yaralı Murat G.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan Ertuğrul K.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
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