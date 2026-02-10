Arkadaşları ile gittiği restoranda öldürüldü!

Olay, 25 Ocak'ta akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Çatalan Köprüsü girişindeki bir restoranda meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Halil İbrahim Meşe, arkadaşı Selahattin Ç. ile birlikte çocukluk arkadaşları olan mekan sahibinin oğlu ile beraber yemek yedi.

İddiaya göre; bir süre sonra restoranın üst katında bulunan ofise geçerek sohbet eden gençlerden Selahattin Ç., burada bulunan tabancayı incelediği sırada silah ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, Selahattin Ç.'nin yanında oturan Halil İbrahim Meşe'nin başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Meşe kurtarılamadı.

"SİLAHLA OYNARKEN KAZAYLA PATLADI"

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; Selahattin Ç., bir gün sonra polis merkezine gitti. Gözaltına alınan Selahattin Ç. emniyetteki ifadesinde, "Restoranda oturduk, yemek yiyorduk. Silahla oynarken kazayla patladı" dedi. Adliyeye sevk edilen Selahattin Ç., tutuklanırken; olay yerinde bulunan diğer şüpheliler sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"SİLAHLA ÇEKTİĞİ VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ"

Soruşturma sürerken, Halil İbrahim Meşe'nin annesi Gülfüz Bilgiç, DHA'ya konuştu. Acılı anne, olay günü oğluna ulaşamadığını, 1 gün sonra arkadaşının araması ile haber aldıklarını ve hastaneye gittiklerini anlattı. Bilgiç, "Oğlumu çocukluk arkadaşı arıyor ve restoranlarına davet ediyor. Oğlum da iş çıkışı, 2 arkadaşı ile beraber bu restorana gidiyor. O gece yemek yiyip eğleniyorlar. Arkadaşlarından biri gidiyor. Oğlum ile mekan sahibinin oğlu ve diğer arkadaşı restoranın ofis bölümüne geçiyor. Bu sırada arkadaşı, silah çıkarıp, 'Vurayım mı sizi' demiş. Hatta sanal medyada göbeğinde silahla çektiği videolar paylaşmış. O videolar da elimizde. Çocuklar, 'Silahla şaka olmaz’ demişler. Bu sırada mermi, benim oğlumun kafasında patlamış" diye konuştu.

"MEKAN SAHİBİNİN OĞLU ORTADA YOK"

Olay yerinde oğlu ile birlikte oturan herkesin şüpheli olduğunu belirten Bilgiç, "Ben defalarca oğlumu aradım ama ulaşamadım. Telefonum hep açıktı. Ertesi gün oğlumun bir arkadaşı arayıp, durumu anlatınca biz haberdar olduk, hemen hastaneye koştuk. Hastaneye gittiğimizde hemşire bana, 'Biz bu çocuğu sahipsiz sandık’ dedi. Hastaneye gittim, oğlumun cenazesini aldım. Olayı başka bir arkadaşının üstlendiğini söylüyorlar. Mekan sahibinin oğlu ortada yok. O gün sanal medyada belinde silahla paylaşımlar yapmış. Ben yaşanan bu olay, kaza mı değil mi bilmiyorum; ama katilinin ortaya çıkmasını, ört pas edilmemesini istiyorum. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.