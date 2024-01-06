Arkadaşların kavgası kanlı bitti: 2 kişi ağır yaralandı!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 08:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:52

Çorum'da Buharevler Mahallesi Mahmutevler 22. Sokak üzerinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine aynı otomobil ile gelen V.C.D., M. A. ve B.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç., yanında bulundurduğu tabanca ile V.C.D.'yi ve M.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

ZANLI ARANIYOR!

Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı M.A. kendi imkânlarıyla geldiği hastanede ameliyata alınırken, V.C.D. ise olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren B.Ç. hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.