Taşlı, sopalı, silahlı kavga... 2 kişi yaralandı!
Şırnak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Şırnak'ta merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde öğle saatlerinde taşlı, sopalı ve silahlı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; S.F. (49) ile A.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada S.F., A.T.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
Tarafların aileleri de taş ve sopalar ile birbirlerine saldırarak kavga etti. Bu sırada S.F.'nin kardeşi E.F. (23) de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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