Arkadaş grubu arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde arakdaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada Muhammet Akyol (38) öldürüldü, Mahir S. (37) ise bacaklarından vurularak yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 21:12
Arkadaş grubu arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çandırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş grubu içinde Muhammet Akyol ve Mahir S., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akyol, tabanca ile Mahir S.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı.

Hemen ardındam grup içerisinde kimliği belirsiz bir kişi ise Akyol'u tabancayla başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyol ile bacaklarından yaralanan Mahir S., ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akyol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mahir S. ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 


Adana silahlı kavga

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