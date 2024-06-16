Arkadaşlarını katledip intihar etmişti... Gaziantep'teki katliamın ayrıntıları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 16.06.2024 - 14:44

Güncelleme: 16.06.2024 - 14:44

Mustafa Hıdır isimli şahıs gün içinde bazı arkadaşlarıyla bilinmeyen nedenle tartıştı. Hıdır, gece saatlerinde tartıştığı arkadaşlarından Yusuf Gadban'ı (36) Vatan Mahallesi’nde tıraş olduğu berberde başına tabancayla ateş ederek öldürdü.

Berberdeki cinayetin ardından kaçan Hıdır, bu kez tartıştığı kişilerin kaldığı Üçoklar Mahallesi’ndeki evlerine gitti.

Hıdır, girdiği evde Muhammed Mustafa (24) kardeşi Abdullah Mustafa (22) ve Ahmed Nevver’i (29) tabancayla öldürüp, 2'si ağır 3 kişiyi yaraladı.

Çevredekilerin 112’ye haber vermesi üzerine adreslere gelen ekipler, cinayetlerin bağlantılı olduğunu belirledikten sonra şüpheli Mustafa Hıdır'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin peşine düştüğü Hıdır, evinin bulunduğu Barak Mahallesi’nde polisleri görünce 4 kişiyi öldürdüğü tabanca ile kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Bayrama saatler kala yaşanan saldırı ile yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazeler, otopsileri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. 4 arkadaşını öldürüp, intihar eden Mustafa Hıdır'ın cenazesi olay yaşanmaması için farklı bir hastane morgunda otopsisi yapılarak akrabalarına teslim edildi.

Yaşamını yitiren kişilerden 2'sinin cenazeleri Kilis'e, diğer 2 kişinin ise defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildiği belirtildi.

"BENİ SON GÖRÜŞÜNÜZ OLABİLİR"

3 arkadaşının yaşamını yitirdiği, 2 arkadaşının ise ağır yaralandığı Üçoklar Mahallesi’ndeki saldırıdan hafif yaralı kurtulan Munir Elhusi yaşadıklarını anlattı. Saldırı sırasında evde olduğunu söyleyen Elhusi, Mustafa Hıdır ile hiçbir sorunlarının olmadığını ve uzun süredir arkadaş olduklarını ifade etti.

Sabah saatlerinde Hıdır'ın basit bir nedenle arkadaşlarıyla tartıştığını ancak kavga etmediklerini belirten Elhusi, "Gece otururken yıllardır arkadaşımız olan Mustafa Hıdır eve geldi. Bize bir gün sonra yurt dışına gideceğini söyledi ve 'Belki de beni bu son görüşünüz olabilir' dedi. Biz de kendisine yolunun açık olması dileklerimizi ilettik. Beş dakika sonra Mustafa ayağa kalktı ve tabancasını çıkarıp ateş açmaya başladı. Mermilerden biri benim elimi sıyırdı, 3 arkadaşım öldü, 2'si yaralandı. Saldırıdan sonra Mustafa Hıdır nasıl kaçtı, fark etmedik bile. Neden böyle yaptı bilemiyoruz çünkü aramızda daha önceden hiçbir sıkıntı yoktu. Uzun süredir de arkadaştık ve kardeş gibi yaşıyorduk" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.