Arkadaşlarıyla dereye giren 9 yaşındaki Ali, boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşlarıyla yüzmeye gittiği derede suya giren Ali İhsan Okudan (9), boğuldu.

DHA
17 Mayıs 2022 Salı, 12:31
Arkadaşlarıyla dereye giren 9 yaşındaki Ali, boğuldu
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Geçen pazar günü, Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki Koducak Deresi'ne 2 arkadaşıyla yüzmeye giden Ali İhsan Okudan, suya girdi. Okudan'ın yaklaşık 2 metre derinliğindeki sudan çıkmaması üzerine telaşlanan arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada olay yerine gelen yakınları, Ali İhsan Okudan'ı bularak sudan çıkardı. Sağlık ekibi Ali İhsan Okudan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Okudan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

22 MAYIS DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ailesinin teslim aldığı Okudan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Töngüşlü Mezarlığı'na defnedildi. Ali İhsan Okudan'ın 22 Mayıs'ta 10 yaşına gireceği öğrenildi.


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