Arkadaşlık sitelerinde mümkün olduğunca çok fazla kişisel bilgi paylaşmayın

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

Dijital ve sanal buluşma noktaları gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Teknoloji, artık flört etmenin bir parçası haline geldi. Birçok kişi hayat arkadaşını bu sitelerde bulurken flört uygulamalarını kullanırken dikkatli olmakta da fayda var.



Flört uygulamalarını kullanırken bazı gerçek bilgileri vermeniz gerekiyor ama güvenliğinizi sağlamak için de şu adımlara dikkat edin:

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. Flört uygulamalarında gerçek adınızı tam olarak paylaşmayın.





Sosyal medya hesaplarınızı platforma bağlamaktan veya yabancıların sizi tanıyabileceği türden kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının.





Ev adresinizin, işyerinizin, telefon numaranızın, finansal detaylarınızın ve diğer önemli kişisel bilgilerinizin çevrimiçi ortamda ifşa edilmesi önemli bir risk unsuru. Coğrafi konumunuzu gizlemek için VPN kullanın.





Flört uygulamalarına kaydolurken yalnızca banka kartıyla ödeme yapmak için kullandığınız ve gerçek bir adresle örtüşmeyen ayrı bir e-posta hesabı kullanın.





Uygulamayı artık kullanmıyorsanız profilinizi silin veya gizleyin.





Yalnızca eşleşmenize güvendiğinizde mesaj gönderenlerle iletişime geçin.

PARA KAZANDIRAN DA VAR

İşte kullanılan en popüler flört uygulamaları şunlar:

Tinder: 10.7 milyondan fazla abonesi ve 75 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ile bugün dünyanın en popüler flört uygulamalarından biridir. Tinder’ı kullanmak ücretsizdir, ancak ücretsiz kullanıcılar yalnızca sınırlı sayıda eşleşme alıyor.





10.7 milyondan fazla abonesi ve 75 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ile bugün dünyanın en popüler flört uygulamalarından biridir. Tinder’ı kullanmak ücretsizdir, ancak ücretsiz kullanıcılar yalnızca sınırlı sayıda eşleşme alıyor. Hinge : Türkiye’de en popüler flört uygulamalarından biri. Hinge, gerçek hayatta biriyle tanışmadan önce sohbet etmek isteyen kullanıcılar için iyi arkadaşlık sitesi olarak öne çıkıyor.





: Türkiye’de en popüler flört uygulamalarından biri. Hinge, gerçek hayatta biriyle tanışmadan önce sohbet etmek isteyen kullanıcılar için iyi arkadaşlık sitesi olarak öne çıkıyor. eHarmony: 2 milyondan fazla kişi bu flört platformunda eşini buldu. eHarmony’de her kullanıcı, uzun vadeli bir ilişkide tam olarak ne aradıklarını bulabilmeleri için puanlanan bir uyumluluk sınavına giriyor. eHarmony’nin kullanımı ücretsizdir ancak premium abonelik paralı. Yalnızca uzun vadeli ilişkileri destekliyor.





2 milyondan fazla kişi bu flört platformunda eşini buldu. eHarmony’de her kullanıcı, uzun vadeli bir ilişkide tam olarak ne aradıklarını bulabilmeleri için puanlanan bir uyumluluk sınavına giriyor. eHarmony’nin kullanımı ücretsizdir ancak premium abonelik paralı. Yalnızca uzun vadeli ilişkileri destekliyor. Bumble: Kadınlar için en iyi flört uygulaması çünkü kadınlara diğer flört uygulamalarından çok daha fazla güç veriyor. Bumble’da, konuşmayı başlatmak kadına bağlıdır. Erkek, 24 saat içinde mesaj atmazsa, potansiyel tarihleri kaybeder. Kullanıcılar Bumble’dan ücretsiz olarak yararlanabilir ve sınırsız eşleşme alabilir. Gelişmiş filtreler ve diğer premium özellikler ayda 1.99 dolardan başlar ve bu da flört uygulamasını oldukça ucuz hale getirir.





Kadınlar için en iyi flört uygulaması çünkü kadınlara diğer flört uygulamalarından çok daha fazla güç veriyor. Bumble’da, konuşmayı başlatmak kadına bağlıdır. Erkek, 24 saat içinde mesaj atmazsa, potansiyel tarihleri kaybeder. Kullanıcılar Bumble’dan ücretsiz olarak yararlanabilir ve sınırsız eşleşme alabilir. Gelişmiş filtreler ve diğer premium özellikler ayda 1.99 dolardan başlar ve bu da flört uygulamasını oldukça ucuz hale getirir. Metee: Dünya genelinde 17 milyonun üzerinde indirmeyle Z kuşağı arasında hızla yayılan bir flört uygulaması. Metee’yi farklı kılan, kullanıcıların gönderdikleri ve aldıkları mesajlardan para kazanmasına olanak sağlaması.





Dünya genelinde 17 milyonun üzerinde indirmeyle Z kuşağı arasında hızla yayılan bir flört uygulaması. Metee’yi farklı kılan, kullanıcıların gönderdikleri ve aldıkları mesajlardan para kazanmasına olanak sağlaması. Match: Uygulama, bir kullanıcının kaç çocuğu olduğu, yaşam hedefleri ve emellerinin neler olduğu ve bir ortakta ne aradığı gibi derinlemesine sorulara odaklanır. Match’e başlamak ücretsiz ve uzun vadeli ilişkilere odaklanan uygulama, görüntülü görüşmeyi de destekliyor.





Uygulama, bir kullanıcının kaç çocuğu olduğu, yaşam hedefleri ve emellerinin neler olduğu ve bir ortakta ne aradığı gibi derinlemesine sorulara odaklanır. Match’e başlamak ücretsiz ve uzun vadeli ilişkilere odaklanan uygulama, görüntülü görüşmeyi de destekliyor. SilverSingles: SilverSingles, 50 yaş üstü erkekler ve kadınlar için özel olarak kodlanmış bir flört uygulaması. SilverSingles uygulaması bir kişilik testiyle, platformdaki diğer kullanıcılara kullanıcının ne aradığını söyleyen bir profil oluşturarak başlar. SilverSingles’ın ücretsiz bir planı vardır ancak bağlantılara, mesajlaşmaya veya filtrelere izin vermez.





SilverSingles, 50 yaş üstü erkekler ve kadınlar için özel olarak kodlanmış bir flört uygulaması. SilverSingles uygulaması bir kişilik testiyle, platformdaki diğer kullanıcılara kullanıcının ne aradığını söyleyen bir profil oluşturarak başlar. SilverSingles’ın ücretsiz bir planı vardır ancak bağlantılara, mesajlaşmaya veya filtrelere izin vermez. OkCupid: Kullanıcılar uygulamada ücretsiz profil oluşturabilir, eşleşebilir, onlara mesaj gönderebilir ve filtreleri etkinleştirebilir. Platform görüntülü flört özelliği sunmuyor, bu nedenle çoğunlukla mesajlaşarak iletişim kurabilirsiniz.





Kullanıcılar uygulamada ücretsiz profil oluşturabilir, eşleşebilir, onlara mesaj gönderebilir ve filtreleri etkinleştirebilir. Platform görüntülü flört özelliği sunmuyor, bu nedenle çoğunlukla mesajlaşarak iletişim kurabilirsiniz. Seeking: Uygulama, kalıcı ilişkiler kurmaktan çok, daha çok bağlantılara ve kısa süreli ilişkilere odaklanan özel bir flört topluluğuna erişim sağlar. Özel fotoğrafları ve video mesajları paylaşımına izin verir. Kısa süreli ilişkilere odaklı.





Uygulama, kalıcı ilişkiler kurmaktan çok, daha çok bağlantılara ve kısa süreli ilişkilere odaklanan özel bir flört topluluğuna erişim sağlar. Özel fotoğrafları ve video mesajları paylaşımına izin verir. Kısa süreli ilişkilere odaklı. Elite Singles: Elite Singles, tüm cinsiyetlerden zeki ve başarılı bekarları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Uzun vadeli ilişkileri ön plana alıyor. Üyelerinin yüzde 90’ından fazlası 30 yaşın üzerinde ve en az bir lisans derecesine sahip. Uygulama, spam profillerini ortadan kaldırmak ve tacizi azaltmak için profil doğrulama ve sahtekârlık algılamayı kullanıyor.

WORKUP’TAN 100 MEZUN

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, 2017’den bu yana yürütülen Workup Girişimcilik Programı’nda 10. dönemde mezun olan 8 girişimle birlikte mezun sayısı 100’e ulaştı. Workup Girişimcilik Programı’na şimdiye kadar yapılan toplam başvuru sayısı 15 bini aştı. Bugüne kadar 40 Workup’lı girişim, program süresince veya sonrasında yaklaşık 15 milyon dolar yatırım aldı.

(Hakan Aran)

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimcilik ekosistemine hem yeni programlar, oluşumlar ve işbirlikleriyle hem de yatırımcı olma bakış açısıyla genişleterek kayda değer gelişmelerin ana aktörü ya da paydaşı olarak destek verdiklerini anlatan Aran, “Bu yolda tek başımıza değil aynı hayali, aynı hedefi paylaşan iş ortaklarımızla beraber yürümeye devam edeceğiz. ‘Küçük olsun benim olsun’ yerine her zaman ‘bizim olsun katkımız olsun’ yaklaşımını benimsiyoruz” dedi.

EN ÇOK AKILLI TELEFON ALDIK

Son yılların değişmez yıldız ürünü akıllı telefonlar 2022 yılında da en çok satılan ürün grubu oldu. Akıllı telefonların yanı sıra büyük ekranlı televizyonlar, salgınla birlikte ihtiyaç listesinde öne çıkan tablet ve notebooklar, zamandan tasarruf sağlayan robot ve şarjlı süpürgeler tüketici tercihlerindeki yerini sağlamlaştırdı. 2022 yılının en yeni ve gözde ürünü ise işlevselliğiyle ön plana çıkan fritözler oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, “2022 Teknoloji Alışveriş Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, beyaz eşyada enerji tasarruflu ürünler tercih edilirken zaman ve yer tasarrufu için kurutma makinesine olan talep yükseldi.

ONLİNE EĞİTİM 4 YAŞA KADAR İNDİ

Online İngilizce eğitim imkânı sunan English Guru, 2023’te 10 milyon TL ciro ile 5 bin kullanıcı hedefliyor. Platform, başta Çin ve Güney Kore olmak üzere Uzakdoğu pazarlarına girmeyi planlıyor.

(İbrahim Karakuş)

Gerçek zamanlı İngilizce altyazı desteği ile English Guru’nun rakiplerinden ayrıştırdığını belirten English Guru Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Karakuş, 4-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırladıkları “çocuk paketi”nin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

