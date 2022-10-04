Arkas'ın rakibi Tokat Belediyesi
Efeler Ligi’nde sezona İzmir derbisinde Altekma’yı 3-2 mağlup ederek başlayan Arkas Spor, ikinci hafta mücadelesinde Tokat Belediye Plevne’yi ağırlayacak
İzmir derbisinde Altekma’yı 3-2 yenerek 2022-2023 sezonuna galibiyetiyle giren Arkas Spor, 2. hafta mücadelesinde 5 Ekim Çarşamba günü İzmir’de Tokat Belediye Plevne’yi ağırlayacak. Atatürk Sigorta Shop Spor Komleksi’ndeki karşılaşma saat 17:00’de başlayacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden galibiyetle başladıkları sezonu galibiyetle sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Altekma’dan sonra Tokat Belediye Plevne’yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz” dedi.
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