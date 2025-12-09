Armut'tan erişim engeli açıklaması: 'Hukuki girişimler başlatılacak'

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, her türlü ev işi, özel ders gibi işler için hizmet alım sitesi olan Armut.com’a 4 Aralık 2025 tarihli kararla erişim engeli getirdi.

Armut'tan erişim engeline ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, kararın kendilerine tebliğ edilmediğini ve avukatlar aracılığı ile erişim engelinin kaldırılması için hukuki girişimlerin başlatılacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca önümüzdeki günlerde kullanıcıların bilgilendirileceği ifade edildi.

"GEREKÇESİNE ULAŞAMAMAKTAYIZ"

Açıklama şöyle:

"08.12.2025 tarihinde saat 18.00 sonrasında armut.com web sitemize yurt dışından erişim sağlanabildiğini, ancak Türkiye’den erişilemediğini fark etmemiz üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 04.12.2025 tarihli mahkeme kararına istinaden sitemize erişim engeli uygulandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir.

Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız.

Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır.

Gerekçeyi ve sürecin detaylarını netleştirdiğimiz anda, hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız."