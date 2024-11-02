Arnavutköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Arnavutköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 3 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 3 kişi bulunan 10 metre uzunluğundaki tekne Arnavutköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Tekne, "KEGM-8" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Karaburun Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
Etiketler: #Arnavutköy #tekne
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