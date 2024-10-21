Arnavutköy'de 10 keçiyi çatıda görenler şaşkına döndü!
İstanbul Arnavutköy’de sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Komedi filmlerini aratmayan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, geçen günlerde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti.
Sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir yurttaşlar şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı.
Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.
Etiketler: #Arnavutköy #Keçi
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