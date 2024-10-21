Arnavutköy'de 10 keçiyi çatıda görenler şaşkına döndü!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:57

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:10

Olay, geçen günlerde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleşti.

Sahibinden kaçan keçiler inşaat halindeki bir binanın çatısına kaçtı. Yaklaşık 10 keçiyi çatıda gören bir yurttaşlar şaşkınlık içerisinde o anları kayıt altına aldı.

Komedi filmlerinin sahnesini aratmayan görüntüler görenleri şoke etti.