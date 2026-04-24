Arnavutköy'de feci kaza... Okul servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Öğrenci koridora savruldu

24.04.2026 09:50:00
İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde okul servisi ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza, servis minibüsündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, emniyet kemeri takılıp olmadan uyuyan bir öğrencinin çarpmanın etkisiyle koltuktan fırlayarak koridora düştüğü anlar yer aldı.

Kaza, geçen günlerde Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen okul servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

O sırada emniyet kemeri takılı olmadan koltukta uyuyan öğrenci, çarpışmanın etkisiyle koridora uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı, servis minibüsünde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve servis aracıyla çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle servis içinde bulunan öğrenciler savrulurken, emniyet kemeri takılı olmadan uyuyan bir öğrencinin koltuktan fırlayarak koridora düştüğü anlar dikkat çekti.

Muğla'daki vinç kazasında yeni gelişme: 2 gözaltı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir teknenin denize indirilmesi sırasında; vincin kırılan kolu üzerine düşen işçi Tarık Yasin Şahin (21) hayatını kaybetti. Olayın ardından vinç operatörü ile firma sahibi gözaltına alındı.
Amasya'da feci kaza: Otomobilden TIR'ın altına fırlayan Yamaç bebek hayatını kaybetti! Amasya'da cenazeden dönen ailenin bulunduğu otomobilin TIR ile çarpıştığı kazada 10 aylık Yamaç bebek hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasını yansıdı. Kazada yaralanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kağıthane’de korkutan kaza: Yaralı anne kucağında bebeğiyle sinir krizi geçirdi! Kağıthane’de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kadın başından yaralandı. Kaza sonrası kucağındaki bebeğiyle araçtan inen yaralı anne, diğer sürücüye tepki göstererek sinir krizi geçirdi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.