Kağıthane’de korkutan kaza: Yaralı anne kucağında bebeğiyle sinir krizi geçirdi!

Kağıthane’de Fatih G.’nin kullandığı hafif ticari araçla Cemil Ş.’nin idaresindeki kapalı kasa kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şermin G. başından yaralandı. Kucağındaki bebeğiyle araçtan inen Şermin G. sinir krizi geçirerek kamyonet sürücüsüne bağırdı.Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 19 Nisan Pazar günü saat 19.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatih G.’nin kullandığı 34 BKE 107 plakalı hafif ticari araçla kavşağa geldi. Bu sırada, Cemil Ş.’nin kullandığı park halinde bulunan 34 UB 9123 plakalı kapalı kasa kamyonet yola girmek istedi. İki araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şermin G. yaralandı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE SÜRÜCÜYE BAĞIRDI

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü başını tutarak araçtan indi. Çarpışma sırasında yaralanan Şermin G. ise kucağındaki bebeğiyle araçtan indi. G., kamyonet sürücüsüne bağırıp tepki göstererek, sinir krizi geçirdi. Kucağındaki bebeği alan bir kişi yaralı kadına sakin olması gerektiğini söyledi. Araçta bulunan çocuklar ise kaza sonraası kısa süreli panik yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şermin G., sağlıkk ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Sürücülerin yapılan kontrollerde 0.00 promil olduğu belirlenirken, kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.