23.04.2026 12:28:00
DHA
Kağıthane’de korkutan kaza: Yaralı anne kucağında bebeğiyle sinir krizi geçirdi!

Kağıthane’de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir kadın başından yaralandı. Kaza sonrası kucağındaki bebeğiyle araçtan inen yaralı anne, diğer sürücüye tepki göstererek sinir krizi geçirdi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kağıthane’de Fatih G.’nin kullandığı hafif ticari araçla Cemil Ş.’nin idaresindeki kapalı kasa kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şermin G. başından yaralandı. Kucağındaki bebeğiyle araçtan inen Şermin G. sinir krizi geçirerek kamyonet sürücüsüne bağırdı.Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 19 Nisan Pazar günü saat 19.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatih G.’nin kullandığı 34 BKE 107 plakalı hafif ticari araçla kavşağa geldi. Bu sırada, Cemil Ş.’nin kullandığı park halinde bulunan 34 UB 9123 plakalı kapalı kasa kamyonet yola girmek istedi. İki araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şermin G. yaralandı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE SÜRÜCÜYE BAĞIRDI

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü başını tutarak araçtan indi. Çarpışma sırasında yaralanan Şermin G. ise kucağındaki bebeğiyle araçtan indi. G., kamyonet sürücüsüne bağırıp tepki göstererek, sinir krizi geçirdi. Kucağındaki bebeği alan bir kişi yaralı kadına sakin olması gerektiğini söyledi. Araçta bulunan çocuklar ise kaza sonraası kısa süreli panik yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şermin G., sağlıkk ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Sürücülerin yapılan kontrollerde 0.00 promil olduğu belirlenirken, kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Eskişehir'de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile 1.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 2 sürücüye ve bir araç sahibine toplam 117 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin, bomunun (taşıma kolu) kopması sonucu meydana gelen kazada 21 yaşındaki T.Y.Ş. hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Zita Gurmai, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki görevinden ayrılırken, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin son raporunu tamamladı. Türkiye'ye sözleşmeye dönme çağrısı içeren rapor kabul edilirken, AKP'li üyelerin ilgili ifadeyi çıkarma önergesi reddedildi. CHP'li Gökçen, "Seçimleri kazandığımızda ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalamak olacak" dedi.