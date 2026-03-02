Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş makinesi alev alev yandı

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan iş makinesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeler mevki Başakşehir istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 34 UB 2231 plakalı beton pompası otoyolda seyir halindeyken gişeleri geçtikten sonra iş makinesinin arkasında dumanlar çıkmaya başladı.



Dumanları fark eden şoför aracı emen yol kenarında durdurdu. Kısa sürede alevler tüm iş makinesini sardı ve araç alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun 2 şeridi bir süre trafiğe kapandı. Trafikte herhangi bir yoğunluk yaşanmazken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.