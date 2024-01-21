Arnavutköy’de akran zorbalığı: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler

İstanbul Arnavutköy’de çayırlık bir alanda 2 gencin kavga etmesine müsaade eden çocuklar, o anları saniye saniye kaydetti. Kavgayı ayırmak isteyen bazı kişilere de müsaade etmeyen gençlerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:27
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Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, bir ortaokul yanındaki boş arazide 2 çocuk kavga etti.

Arkadaşlarının kavga etmesiyle eğlenen diğer çocuklar ise o anları gülerek izledi. Grup içerisindeki bazı çocuklar kavgayı ayırmak istediğinde ise izin vermeyerek kavganın devam etmesini istedi.

Akran zorbalığını cep telefonu kamerası ile kaydeden çocukların birbirine saldırdığı, diğerlerinin ise destekleyerek bağırdığı görüldü.


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