Arnavutköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu

Arnavutköy Karaburun Limanı’nda kıyı şeridinde seyreden bir balıkçı teknesi biriken kuma saplandı. Kıyıya oturan tekne diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy’de balıkçı teknesi karaya oturdu
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:32

Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde kıyı şeridinde seyir halinde olan bir balıkçı teknesi karaya oturdu. Biriken kuma oturan tekne dalganın etkisiyle kıyıya sürüklendi.

LİMANA ÇEKİLDİ

Kıyıya oturan tekne diğer balıkçı teknelerinin müdahalesiyle limana çekildi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #Arnavutköy

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