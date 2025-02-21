Arnavutköy’de binada korkutan yangın!
Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın bugün 15.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Etiketler: #Arnavutköy #Yangın #Çatı
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