Kocaeli'de yangın paniği! Prefabrik ev alev alev yandı: Eşyalar kül oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde iş yeri olarak da kullanılan prefabrik evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'de yangın paniği! Prefabrik ev alev alev yandı: Eşyalar kül oldu
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:16

Paşadağ Mahallesi Orkide Sokak’ta bulunan prefabrik evdenalevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

EŞYALAR KÜL OLDU

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #112 Acil #kocaeli

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