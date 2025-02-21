Kocaeli'de yangın paniği! Prefabrik ev alev alev yandı: Eşyalar kül oldu

Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:16

Güncelleme: 21.02.2025 - 13:17

Paşadağ Mahallesi Orkide Sokak’ta bulunan prefabrik evdenalevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

EŞYALAR KÜL OLDU

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.