Arnavutköy'de dehşet anları: Tartıştığı motosikletliyi 'baltayla' tehdit etti

İstanbul Arnavutköy'de ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliyle tartışan esnaf, eline aldığı baltayı sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 10:09
Arnavutköy'de dehşet anları: Tartıştığı motosikletliyi 'baltayla' tehdit etti
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Hadımköy Ayasofya Caddesi'nde 4 Aralık Pazar günü öğlen saatlerinde, ters yöne giren motosiklet sürücüsü ile çevredeki esnaf arasında tartışma başladı.

Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, esnafın saldırısıyla yere düştü. Bir süre sonra esnaf, eline aldığı baltayla 'keserim seni' diyerek tehditler savurdu.

Çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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