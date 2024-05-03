Arnavutköy'de dehşet... Ormanda insan kafatası buldu!

Arnavutköy'de orman işçileri, insan kafatası ve kemikleri buldu.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:57
Arnavutköy'de dehşet... Ormanda insan kafatası buldu!
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1 Mayıs'ta İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi bitimindeki 2 kilometre ormanlık alanda insan kemikleri gören orman işçileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 insan kafatası ve 2 insan kemiği olduğu değerlendirilen parçaları muhafaza altına aldı.

Ekipler, konu hakkında araştırma başlattı.


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