Arnavutköy'de 'denize girme' kavgası

Arnavutköy'de cankurtaranlar ile tartıştıkları kişi arasında kavga çıktı. O anlar yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:21
Abone Ol google-news

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde, dün öğlen saatlerinde Kaymakamlığın yasaklamasına rağmen çok sayıda kişi sahile geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Denize giren bir kişi ile sahilde görevli cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Çevredekilerin çektiği görüntülerde cankurtaranların yerdeki kişiye vurduğu görülüyor.


Arnavutköy deniz

İlgili Haberler

Yer: Arnavutköy... Kasabın dalgınlığını fırsat bilip 90 bin lira çaldılar!

Yer: Arnavutköy... Kasabın dalgınlığını fırsat bilip 90 bin lira çaldılar!
Arnavutköy'de ilginç olay! Çamaşır sulu sıvıyı çocukların üzerine attı

Arnavutköy'de ilginç olay! Çamaşır sulu sıvıyı çocukların üzerine attı
Arnavutköy’de demir sopa ve yumruklu 'yol verme' kavgası

Arnavutköy’de demir sopa ve yumruklu 'yol verme' kavgası

En Çok Okunan Haberler