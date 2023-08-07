Arnavutköy'de 'denize girme' kavgası
Arnavutköy'de cankurtaranlar ile tartıştıkları kişi arasında kavga çıktı. O anlar yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde, dün öğlen saatlerinde Kaymakamlığın yasaklamasına rağmen çok sayıda kişi sahile geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Denize giren bir kişi ile sahilde görevli cankurtaranlar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Çevredekilerin çektiği görüntülerde cankurtaranların yerdeki kişiye vurduğu görülüyor.
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