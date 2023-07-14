Arnavutköy’de demir sopa ve yumruklu 'yol verme' kavgası

Arnavutköy’de taksi şoförleri ile başka bir grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine demir sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:41
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi'nde iddiaya göre, taksi şoförü ile başka bir araç şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Olay yerine diğer taksi şoförleri ve yurttaşların da gelmesiyle kavga giderek büyüdü.

Birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla saldıran grubun kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Arnavutköy sopa demir sopa yumruk kavga

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