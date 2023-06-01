Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü: İstanbul'un su kaynağına akıyor!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:57

Güncelleme: 01.06.2023 - 14:59

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bağlı Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki derenin rengi maviye döndü.

Dereden akan suların karıştığı Alibeyköy Deresi, İstanbul'a su sağlayan barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı'na akıyor. Hem derenin rengi hem de kötü kokusundan yakınan mahalle sakinleri ise, durumdan tedirgin olduklarını belirtti.

"MİLLET İÇİYOR BU SUYU"

Mahalle sakinlerinden Selahattin Güden, fabrikalardaki atıklara dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Deremizin hali bu. Burada doğduk büyüdük. Önceden bu sular çok berrak akıyordu. Şimdi bu fabrikadan atıklar var. Bu su Alibeyköy Barajı'na gidiyor. Burada da büyük dereye karışıyor. Yazıktır günahtır millet içiyor bu suyu. Yağmur yağdığı zaman rengi biraz değişiyor. Yoksa hep aynı. Balıklar var kurbağalar var yılanlar var. Hepsi ölüyor burada. Endişeliyiz. Bir şikayetimiz olmadı. Kokuyu duyuyorsunuz. Yanında duramıyorsunuz. Hem susuzluk çekiyoruz. Bu suyu da içiyoruz. İSKİ'den gelenler de yok."

DERENİN ETRAFINDA HAYVANLAR OTLUYOR!

Etrafında hayvanların otladığı mahalle arasından geçen derenin rengi iddiaya göre, çevredeki dokuma fabrikalarının atık sularından kaynaklanıyor. Fabrikaların akşamdan sabah saatlerine kadar atık sularını bu dereye bıraktığı iddia ediliyor. Atık sular derenin rengini değiştirdiği gibi çevrede de ağır bir koku yayılmasına neden oluyor.

Metrelerce uzanan ve rengi maviye dönen dere havadan drone kamerasıyla da görüntülendi. Aylardır hem derenin mavi renginden hem de kötü kokusundan şikâyetçi olan mahalle sakinleri ise, sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.