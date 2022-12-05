Arnavutköy'de dev dalga paniği: Tekneler alabora tehlikesi yaşadı
Arnavutköy'de kuvvetli rüzgârın etkisiyle oluşan dev dalgalar balıkçı teknelerini sürükledi. Dalgalar arasında savrulan tekneler alabora olmaktan son anda kurtuldu.
Arnavutköy Karaburun'da limana yanaşmaya çalışan balıkçı teknesi aşırı rüzgâr nedeni ile oluşan dev dalgalar arasında zor anlar yaşadı.
Küçük teknenin yardımına gelen daha büyük boydaki tekne de dalgalarla savruldu.
Dalgaların savurarak götürdüğü küçük tekne kıyıda karaya oturdu.
Diğer tekne ise alabora olmaktan kurtulduktan sonra kıyıdan uzaklaştı.
Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.
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