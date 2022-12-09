Arnavutköy'de enişteden 'kurşun' yağmuru
İstanbul Arnavutköy’de eniştelerinin silahlı saldırısı sonucu 2 kardeşten biri ağır yaralandı.
Arnavutköy İslambey Mahallesi Fetih Sokak'ta, 8 Aralık Perşembe öğlen saatlerinde 1 yıl önce enişteleri ile yaşadıkları problem nedeniyle kavga eden Yıldız ve Karaboğa aileleri arasında husumet devam etti.
ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI
İsa ve Ömer Yıldız kardeşler, dün öğle saatlerinde Arnavutköy’de yaşadıkları mahallede sokakta yürürken yanlarına yanaşan eniştesi Erhan Karaboğa ve kardeşi Emir Karaboğa’nın içinde bulunduğu hafif ticari araçtan ateş açıldı.
Saldırı sonucu Ömer Yıldız bacağından yaralanırken kardeşi İsa Yıldız göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen enişte ve kardeşini yakalamak üzere çalışma başlattı.
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