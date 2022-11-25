Arnavutköy'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de trafikte iddiaya göre kendisini sıkıştıran araçtan kaçmaya çalışan sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.
Feci kaza saat 08.30 sıralarında Arnavutköy Baklalı Mahallesi Tayakadın-Yassıören Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre 34 CJV 393 plakalı otomobil sürücüsü S.S., trafikte kendisini sıkıştıran araçtan kaçmaya çalışırken direksiyon hâkimiyetini kaybedip bariyerleri aşarak şarampole uçtu.
ARAÇTA SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü S.S. ve yolcu K.S.'yi otomobil içinde sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılar, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
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