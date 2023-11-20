Arnavutköy’de fabrika yangını
İstanbul Arnavutköy'de plastik terlik üretimi yapan 3 katlı fabrikanın çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Arnavutköy'de saat 11.40 sıralarında İstiklal Mahallesi Erciyes Sokak’taki plastik terlik üretimi yapan 3 katlı fabrikanın çatısında çıktı.
Dumanları gören fabrika çalışanları itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.
"ANINDA YETİŞTİLER"
Yangını gören Bedirhan Koçak "Bursa’dan İstanbul’a malzeme getirdim. Yan fabrikaya gelmiştim, bir anda baktım dumanlar yükseliyor. İtfaiye ekiplerimizden Allah razı olsun, itfaiye ekiplerimiz polislerimiz olay yerine anında yetiştiler" dedi.
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