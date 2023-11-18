İstanbul'da işyerinin deposunda korkutan yangın!

Sultanbeyli'de otomobil filtrelerinin depolandığı işyerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda söndürülürken, işyerinde hasar meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 09:17
İstanbul'da işyerinin deposunda korkutan yangın!
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı'nda iddiaya göre bir işyerine ait, otomobil filtreleri bulunan iki katlı deponun ikinci katında saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ!

Kısa sürede etraf dumanla kaplandı. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, işyerinde hasar meydana geldi. 

Çevredeki yurttaşlardan Mehmet Yıldız, "Araba filtrelerinin depolandığı bir işyeri. Alt katında boya bayisi var. İtfaiye müdahale ediyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği aktarıldı.


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