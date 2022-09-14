Arnavutköy'de feci kaza: Hafriyat yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı
İstanbul Arnavutköy'de otomobil ile hafriyat yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu hafriyat kamyonu yola devrilirken, dorsesindeki hafriyat yol döküldü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören bağlantısı noktasında sabah saalerinde meydana geldi. Yüksel Sevim kontrolündeki 34 JM 1287 plakalı otomobil, hafriyat yüklü kamyona ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak durabildi.
Kamyondaki hafriyat yola döküldü. Kazada otomobildeki iki kişi hafif yaralandı.
OTOYOL BAĞLANTI GİRİŞİ TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.
Hafriyat kamyonundan yola dökülen hafriyat yığını nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı girişi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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