Gaziosmanpaşa'da hafriyat çalışması sırasında yol çöktü
İstanbul Gaziosmanpaşa’da hafriyat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında otobüs durağında kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Karayolları Mahallesi'nde başlanılan inşaat çalışmalarında hafriyat toprağı alınırken, yolda çökme oldu. Çökme sırasında yol kenarında bulunan otobüs durağı da hasar gördü. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı ekipler alanda tedbir aldı.
Çökme sırasında otobüs durağında kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.
"BU KADAR DERİN OLMASI BİR FACİA"
Mahalle sakini Yusuf Bulut, "İlk başta insanlar 'toprak altında bir var mı?' diye korktu. Duyduğumuz kadarıyla bir şey yok. Lakin tehlike arz ediyor. Can kaybı da olabilirdi. Bu kazıyı bu kadar derin yapmanın ne anlamı var. Temel kazısının bu kadar derin olması bir facia" dedi.
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