Arnavutköy'de İETT otobüsünün şoförüne saldırı

İstanbul Arnavutköy’de cadde ortasında duran bir sürücü, dönüş yapamayan İETT şoförünün kornaya basmasına sinirlenip araca saldırdı.

DHA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:19
Arnavutköy'de İETT otobüsünün şoförüne saldırı
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Arnavutköy'de dün 17.00 sıralarında caddeye hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsünün şoförü dönüş yapamadı. Şoförün kornaya basmasına sinirlenen otomobilin sürücüsü aracından indi. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki kadınlar İETT otobüsünün camına vurarak şoföre hakaret edip saldırmaya çalıştı.

Şoför otobüsün kapısını kapatarak kendisini korumaya çalıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüleyen şoför, otomobil sürücüsünün yolu açmasısın ardından yoluna devam etti. 

 


Arnavutköy iett
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