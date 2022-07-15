Sünnet düğününe silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Vezirköprü'de E.T.A'nın sünnet düğününe gelen T.G, bir davetliyle tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya döndü. T.G., pompalı tüfekle ateş açtı, olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, sünnet düğününde düzenlenen silahla saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, çocuk E.T.A'nın Yeni Mahalle 219. Sokak'ta düzenlenen sünnet düğününe gelen T.G, bir davetliyle tartıştı. Araya giren davetlilerin tarafları ayırmasının ardından uzaklaşan T.G, bir süre sonra döndüğü sünnet düğününde tartıştığı kişilerce darbedildi.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Olay yerinden ayrılıp babası M.G. ile tekrar alana dönen T.G, pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada T.G'ye müdahale eden E.T.A'nın babası Yasin A, dedeleri Recep A. ve Tekin Ö. ile davetlilerden Murat K, Sedat G. ve M.G. silahla yaralandı.
ARANIYOR
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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