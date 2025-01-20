Arnavutköy'de iki grup arasında kavga: Önce kaza yaptılar sonra birbirlerine girdiler!

Arnavutköy'de kaza yapan iki grubun tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklu kavgayı çevredekiler ayırırken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de iki grup arasında kavga: Önce kaza yaptılar sonra birbirlerine girdiler!
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DHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 13:39

Anadolu Mahallesi'nde gece saatlerinde sokak ayrımında çarpışan hafif ticari araçların sürücüleri kazanın ardından araçlarından inerek konuşmaya başladı.

Birbirlerini suçlu bulan sürücülerin tartışması bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının dahil olduğu kavgada taraflar birbirine büyüyerek tekme ve yumruklarla saldırdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve polis ekiplerinin araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Etiketler: #Arnavutköy

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