Arnavutköy'de acı olay: Tankerin altında kalan kişi öldü

Arnavutköy'de tankerin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Tankerin sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Arnavutköy'de acı olay: Tankerin altında kalan kişi öldü
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:13

Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde ilerleyen R.B'nin kullandığı 41 AHA 723 plakalı tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Özcan'a (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede çalışma yaptı. Özcan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

TANKER SÜRÜCÜSÜ EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Tankerin sürücüsü R.B. de ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.


Etiketler: #Tanker #Arnavutköy

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