Cinayetten aranan zanlı Arnavutköy’de yakalandı!

Arnavutköy’de ‘kasten öldürme’ suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selahattin A. adlı şahıs yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetten aranan zanlı Arnavutköy’de yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 14:30

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından 16 Aralık’ta ‘kasten öldürme’ suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Selahattin A. yakalandı.

Arnavutköy’de yakalanan şahıs, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Arnavutköy #ceza #kasten öldürme #firari

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