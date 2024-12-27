Cinayetten aranan zanlı Arnavutköy’de yakalandı!
Arnavutköy’de ‘kasten öldürme’ suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selahattin A. adlı şahıs yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından 16 Aralık’ta ‘kasten öldürme’ suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Selahattin A. yakalandı.
Arnavutköy’de yakalanan şahıs, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Arnavutköy #ceza #kasten öldürme #firari
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