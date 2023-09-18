Arnavutköy'de inşaat alanında vinç devrildi: 1 ölü
Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki inşaat alanında çalışmalar sırasında vinç devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki inşaat alanında çalışmalar sırasında vinç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vinç operatörünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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