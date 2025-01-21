Arnavutköy'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı: Durumu ciddi
İstanbul Arnavutköy’de yapımı devam eden bir inşaatın çatı katında çalışan işçi, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, inşaat ve çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi olmaması dikkat çekti.
Arnavutköy Anadolu Mahallesinde bulunan bir inşaatta dün öğle saatlerinde, inşaatın en üst katında çalışan bir işçi dengesini kaybederek yere düştü.
Yere düşen işçi ağır yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
İşçi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimliği çıkmayan işçinin bilgileri tespit edilemezken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olaydan sonra yaşananlar, sağlık ekiplerinin ve diğer işçilerin olay yerine toplandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan inşaat ve çevresinde çekilen görüntülerde inşaatta herhangi bir güvenlik önlemi olmadığı görüldü.
Etiketler: #Arnavutköy
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