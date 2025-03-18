Arnavutköy'de 'insan kafatası' bulundu: Polis ekipleri harekete geçti!
Arnavutköy'de ağaçlık alanda insana ait kafatası bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Şaşırtan olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan arazide meydana geldi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Edinilen bilgiye göre ağaçlık alanda gezenler insana ait kafatası buldu. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İNCELEME YAPILACAK
Kafatası ekiplerin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Arnavutköy
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