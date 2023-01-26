Arnavutköy'de 'kargo' yüklü kamyon alev alev yandı

Arnavutköy'de kargo yüklü kamyon seyir halindeyken alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yüzlerce kargo kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 12:27
Arnavutköy'de 'kargo' yüklü kamyon alev alev yandı
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İstanbul Havalimanı Yolu Arnavutköy yol ayrımı mevkiinde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki 34 FNT 996 plakalı kamyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede aracın ön kısmını sararak kasa kısmına sıçradı.

KARGOLAR KÜL OLDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yüzlerce kargo kullanılamaz hale geldi.


Arnavutköy kargo Yangın

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