Arnavutköy'de 'kargo' yüklü kamyon alev alev yandı
Arnavutköy'de kargo yüklü kamyon seyir halindeyken alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yüzlerce kargo kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Havalimanı Yolu Arnavutköy yol ayrımı mevkiinde saat 10.15 sıralarında seyir halindeki 34 FNT 996 plakalı kamyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede aracın ön kısmını sararak kasa kısmına sıçradı.
KARGOLAR KÜL OLDU
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yüzlerce kargo kullanılamaz hale geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Bahçeli'ye yönelik sert sözler!
- MHP tavrını sertleştiriyor
- Erdoğan neden aday olamaz
- 'Unuttuğu belgeler var'
- Sinan Ateş suikastında '4 günlük ölümcül keşif'
- AYM hükmünü az önce açıkladı!
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Akdeniz'de korkutan deprem!
- Akşener'den iktidara açık çağrı
- Zeytinliğe getirilen gübrenin içinden ceset çıktı