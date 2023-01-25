Tekirdağ'da hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:10
Tekirdağ'da hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Vakıflar Mahallesi D-100 yolunun Saray kavşağında meydana geldi. Kavşaktan ana yola çıkan Sabri K. yönetimindeki 34 DC 2437 plakalı hafif ticari araç, Lüleburgaz yönünden gelen Sinan A.'nın kullandığı 39 NU 802 plakalı kamyonetle çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Kazada sürücü Sabri K. ile araçtaki Şükrünaz V., Özcan Y. ve Tanju Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralılardan Sabri K. ve Şükrünaz V.’nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


tekirdağ kaza Kamyonet

İlgili Haberler

Rize'de yangın: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi

Rize'de yangın: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi
Çorlu’da servis midibüsü kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Çorlu’da servis midibüsü kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
İstanbul'da kamyonetteki çuvalların üzerinde tehlikeli yolculuk

İstanbul'da kamyonetteki çuvalların üzerinde tehlikeli yolculuk

En Çok Okunan Haberler