Tekirdağ'da hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:10

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 15:11

Feci kaza, Vakıflar Mahallesi D-100 yolunun Saray kavşağında meydana geldi. Kavşaktan ana yola çıkan Sabri K. yönetimindeki 34 DC 2437 plakalı hafif ticari araç, Lüleburgaz yönünden gelen Sinan A.'nın kullandığı 39 NU 802 plakalı kamyonetle çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Kazada sürücü Sabri K. ile araçtaki Şükrünaz V., Özcan Y. ve Tanju Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralılardan Sabri K. ve Şükrünaz V.’nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.