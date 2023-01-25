Tekirdağ'da hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, Vakıflar Mahallesi D-100 yolunun Saray kavşağında meydana geldi. Kavşaktan ana yola çıkan Sabri K. yönetimindeki 34 DC 2437 plakalı hafif ticari araç, Lüleburgaz yönünden gelen Sinan A.'nın kullandığı 39 NU 802 plakalı kamyonetle çarpıştı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Kazada sürücü Sabri K. ile araçtaki Şükrünaz V., Özcan Y. ve Tanju Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yaralılardan Sabri K. ve Şükrünaz V.’nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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