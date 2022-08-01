Arnavutköy'de 'komşu kavgası' ölümle bitti
İstanbul Arnavutköy'de iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 26 Temmuz Salı saat 23.00 sıralarında evleri yan yana olan Nurettin Çelebi (61) ve Hasan E. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ağır yaralanan Nurettin Çelebi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Geçmişte arkadaş oldukları öğrenilen iki komşunun kavga seslerini, yandaki evde oturan Nurettin Çelebi’nin kardeşi Mustafa Çelebi ve Ayla Çelebi duydu. Mustafa Çelebi, sesler üzerine abisi Nurettin Çelebi’nin evine yöneldi.
Kavga, komşuların araya girmesi ile ayrıldı. Yaralı Nurettin Çelebi tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Mustafa Çelebi, "Yatsı namazının hemen sonrasıydı. Kapıdan çıkarken bir bağrış sesi duydum hemen koşarak geldim. Abimin yaşadığı yerin kapısı açıktı oraya geldiğimde Hasan E.’nin abimi tekmelediğini gördüm. Yapmayın etmeyin derken oğlu da geldi ama sakinleştiremedi vurmaya devam ediyordu. Olaylar bittiğinde abim yerde yatıyordu zar zor nefes alıyordu. Hemen ambulansı aradık abim 2 gece yaşadı daha sonra vefat etti" dedi.
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