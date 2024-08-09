Arnavutköy'de otomobil ile ambulans çarpıştı!
Arnavutköy'de otomobil ile ambulans çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Arnavutköy'de otomobil ile ambulans çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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